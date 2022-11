Liebes-Aus mit Patrick Romer: Antonia bricht in Tränen aus

Zwischen Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (26) ist es aus und vorbei! Die beiden lernten sich in der Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen und lieben. Von da an galten sie als ein TV-Traumpärchen, doch ihre Teilnahme am Sommerhaus der Stars veränderte alles: In der Show stellte der Landwirt seine Freundin oftmals schlecht dar und ging sehr harsch mit ihr um. Nun gaben die beiden ihre Trennung voneinander bekannt – Antonia lieferte unter Tränen eine Erklärung auf TikTok ab: "Es sind einfach extrem viele Sachen vorgefallen. Damit meine ich jetzt nicht nur das Sommerhaus, sondern auch private, interne Gründe, die es fast unmöglich gemacht haben, weiter eine Beziehung zu führen."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de