Nach Armbruch: Louis Tomlinson teilt Gesundheitszustand

Neues Gesundheitsupdate von Louis Tomlinson (30)! Am Samstag teilte der Sänger auf Social Media mit, dass er sich in der Nacht zuvor nach einer Show in New York City den Arm gebrochen habe. Der ehemalige One Direction-Star musste daher viele seiner anstehenden Shows und Signierstunden auf Eis legen. Louis meldete sich nun zurück, um über seinen Gesundheitszustand zu informieren – und dieser lässt seine Fans aufatmen.

Auf Twitter schrieb der Musiker: "Hoffentlich geht es allen gut! Die Operation ist gut verlaufen, also bin ich hoffentlich langsam, aber sicher auf dem Weg der Besserung." Bezüglich seines neuen Albums fügte er hinzu: "Ich bin absolut überwältigt, dass wir die Chance auf Platz 1 in Großbritannien haben. Ich danke euch für alles! Lasst uns alles geben, was wir haben!!!"

Seine Fans richteten viele herzliche Nachrichten an den "Back To You"-Interpreten. "Ich bin so froh zu hören, dass die Operation gut verlaufen ist" kommentierte ein Fan unter seinem Beitrag. Eine weitere Person schrieb, dass sie ihr Bestes geben würden, um den ersten Platz der Charts zu erreichen.

Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson, Februar 2022

Anzeige

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de