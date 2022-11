Nach Scheidung von Karl: Möchte Zoe Kravitz wieder heiraten?

Ist Zoe Kravitz (33) bereit, noch einmal vor den Traualtar zu treten? 2021 ließ sich die Schauspielerin von ihrem damaligen Ehemann Karl Glusman scheiden – 18 Monate nachdem sie sich das Jawort gegeben hatten. Nur wenige Monate später bandelte die Tochter von Lenny Kravitz (58) mit Channing Tatum (42) an. Inzwischen ist das Paar bereits über ein Jahr miteinander liiert. Doch kann sich Zoe vorstellen, ein weiteres Mal zu heiraten?

Im Interview mit GQ sprach die 33-Jährige offen über ihre Zukunftspläne. "Ich habe erst kürzlich gelernt, darüber nachzudenken, wer ich bin und was ich will. [...] Vielleicht möchte ich gar nicht das, was ich eigentlich wollen sollte, eine Ehe, Kinder, irgendwas davon. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt will", gab die Big Little Lies-Darstellerin offen zu. Zoe habe aufgehört, das Eheleben zu romantisieren. "Für eine Minute ist es süß und dann nicht mehr", stellte sie klar.

Auch ohne Ring am Finger geht es der "Divergent"-Darstellerin offenbar bestens. Wie ein Insider im September gegenüber HollywoodLife bestätigte, führe sie eine harmonische Beziehung mit Channing. "Die Dinge sind sehr ernst zwischen Channing und Zoe und sie sind wirklich glücklich miteinander. Sie sind total verliebt ineinander und verbringen so viel Freizeit zusammen wie nur möglich", stellte die Quelle klar.

Getty Images Zoe Kravitz im März 2022

Getty Images Zoe Kravitz bei der Oscar-Verleihung, 2022

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Zoe Kravitz an Halloween 2021

