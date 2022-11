Neue "The Kardashians"-Folge: Nächster Blick auf Khloés Sohn

Khloé Kardashian (38) gewährt in der neuesten Folge von The Kardashians einen seltenen Blick auf ihren kleinen Sohn. Anfang August bekamen die Beauty und ihr Ex Tristan Thompson (31) ihr zweites Kind per Leihmutterschaft. Die beiden wurden dieses Mal Eltern eines kleinen Jungen und schenkten ihrer Tochter True Thompson (4) somit ein Brüderchen. Im Netz teilte sie bereits einen Schnappschuss ihres kleinen Jungen. Nun können ihre Fans einen richtigen Blick auf Khloés Sohn erhaschen.

In der neusten Folge von "The Kardashians" dürfen sich die Fans über eine ganz besondere Aufnahme freuen: Der Reality-TV-Star ist in der Vorschau der Episode zu sehen, wie er sein zweites Kind neben Mutter Kris Jenner (67) und Schwester Kim Kardashian (42) im Arm hält. Ein Clip für das Finale der zweiten Staffel, das nächste Woche ausgestrahlt wird, deutet außerdem darauf hin, dass auch endlich der Name für das gemeinsame Baby von Khloé und ihrem Ex Tristan verkündet wird.

Khloe trennte sich von dem 31-jährigen Basketballstar nach einer sechsjährigen Beziehung, nachdem herausgekommen ist, dass er sie betrogen hatte. Mit seiner Affäre Maralee Nichols zeugte er 2021 sogar ein Kind, während er noch mit Khloé liiert war.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Oktober 2022

