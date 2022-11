Nur fürs TV getrennt? Sommerhaus-Antonia bezieht Stellung

Antonia Hemmer (22) räumt Gerüchte aus dem Weg! Nur wenige Wochen nach der Ausstrahlung der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars gaben die Influencerin und ihr Freund Patrick Romer (26) am Mittwoch ihr Liebes-Aus bekannt. Viele Fans vermuteten prompt, dass die beiden sich womöglich nur getrennt haben, um bei den Dreharbeiten zu Prominent getrennt oder Ex on the Beach dabei sein zu können. Doch was ist an diesen Gerüchten dran? Antonia bezog nun Stellung!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 22-Jährige jetzt bei ihrer Community. Dabei stellte sie klar, dass sie sich nach der Trennung eigentlich erst einmal eine Netz-Pause gönnen wollte. Doch weil sie unzählige Nachrichten bekomme, wolle sie nun ein paar Spekulationen aus dem Weg schaffen. "Und zwar befinde ich mich im regnerischen Deutschland. Ich bin aktuell weder bei den Dreharbeiten von 'Prominent getrennt' noch bin ich bei 'Ex on the Beach' dabei", meinte Antonia und fügte hinzu: "Ich finde es schade, dass die Trennung gerade eher dafür steht."

Zusätzlich bedankte sich die Hannoveranerin bei ihrer Fangemeinde für die ganze Unterstützung. "Danke für eure zahlreichen Nachrichten. Ich kann leider nicht auf alle antworten. Ich weiß es aber sehr zu schätzen", zeigte sich Antonia sehr gerührt. Bald wolle sie sich auch wieder regelmäßiger bei ihren Supportern melden und sie wie gewohnt an ihrem Alltag teilhaben lassen.

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Sommerhaus-Gewinnerin 2022

Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de