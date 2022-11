Prinzessin Kate genervt: Immer stehen ihre Outfits im Fokus

Prinzessin Kate (40) wurde bei ihren öffentlichen Auftritten immer für ihre stilsicheren Outfits bewundert. Nicht allzu selten wollten die Fans der Prinzessin ihre Kleidungsstücke nachkaufen. Der Palast gab die Details ihrer Garderobe bis jetzt bereitwillig preis und somit hatte jeder die Chance, sich wie Kate zu kleiden – damit ist jetzt aber Schluss. Das Königshaus beschloss, die Informationen der Outfits von Prinz Williams (40) Frau nun hinter verschlossenen Türen zu halten.

"Die Prinzessin stört sich schon lange an dem Fokus auf ihre Outfits. Früher hat sie das akzeptiert, heute nicht mehr", äußerte sich ein Royal-Experte gegenüber der Bild-Zeitung. Es habe Situationen gegeben, in denen sie eine Rede gehalten habe und die Leute sich lediglich für ihre Frisur interessierten. An solchen Bemerkungen habe sie sich schon lange gestört. Sie wolle für ihr Engagement und ihre Handlungen geachtet werden und nicht lediglich für ihr stilsicheres Auftreten, erklärte der Königshaus-Kenner weiter. In dieser Entscheidung würde sie ebenfalls von ihrem Ehemann unterstützt. "William steht da ganz auf ihrer Seite“, schätzte der Experte.

Auf einige wenige Informationen können Kate-Fans aber doch noch hoffen. Bei Staats- und Auslandsbesuchen wolle das Königshaus eine Ausnahme machen und weiter die Details über die Bekleidung der 40-Jährigen herausgeben. Diese Stücke werden für die meisten aber wohl unerschwinglich bleiben.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate, Ehefrau von Prinz William

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate bei dem Besuch des Natural History Museum in London, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de