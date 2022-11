Prinzessin Kate geht für dreijährigen Jungen auf die Knie!

Prinzessin Kate (40) hat ein Herz für Kinder! Das Familienmitglied der britischen Monarchie hat mit ihrem Gatten Prinz William (40) drei gemeinsame Kinder: Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4). Weil sie wegen ihrer royalen Pflichten öfter beruflich unterwegs ist, kann Kate nicht immer Vollzeitmama sein. Jetzt hat sie auf einer ihrer Reisen ein kleines Kind kennengelernt. Und dem hat Kate jetzt eine Riesenfreude bereitet!

Beim Besuch einer Wohltätigkeitsorganisation in einem klinischen Kinderzentrum traf die Dreifachmama auf einen kleinen Jungen namens Akeem. In einem Video, das auf Twitter verbreitet wird, sieht man, wie die Prinzessin von Wales auf die Knie geht, um mit dem Jungen auf Augenhöhe zu sein. Als Akeem ihr sagt, wie schön er die Mohnblumen-Anstecknadel von ihrem Mantel findet, fragt die 40-Jährige ihn: "Weißt du, wofür die ist?" Sie nimmt die Brosche von ihrem Mantel ab und schenkt sie dem Dreijährigen: "Bitte sehr – die ist für dich."

Jedes Jahr im November gehören die roten Mohnblumen-Anstecknadeln zur Garderobe der königlichen Familie. Die Mohnblume wird seit 1921 in Gedenken an die in Kriegen gefallenen Militärangehörigen verwendet. Die rote Blume wird vor allem im Vereinigten Königreich und in den Commonwealth-Ländern mit den Kriegsgeschehen vom 11. November in Verbindung gebracht. Im Vereinigten Königreich werden die Anstecknadeln von der königlich-britischen Legion verkauft, um Geld für Veteranen zu sammeln.

Getty Images Prinzessin Kate im Colham Manor Children's Centre With The Maternal Mental Health Alliance

Getty Images Prinzessin Kate im November 2022

Getty Images Prinzessin Kate im November 2022

