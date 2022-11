Rebel Wilsons Freundin fiel Beziehung im Rampenlicht schwer

Rebel Wilsons (42) Freundin Ramona gibt ehrliche Einblicke in ihr Seelenleben. Im vergangenen Juni hatte die Pitch Perfect-Bekanntheit ihre Beziehung zu der Designerin öffentlich gemacht. Seitdem zeigen die beiden Frauen immer wieder auf Events oder im Netz, wie glücklich sie miteinander sind. Anfangs sei es der Blondine allerdings schwergefallen, eine bekannte Schauspielerin zu daten. Ramona gestand, dass sie ganz schön nervös gewesen sei, ihre Liebe zu Rebel öffentlich zu machen.

Am vergangenen Mittwoch war die Unternehmerin bei "The Morning Show" zu Gast, wo sie ausführlich über ihre Beziehung sprach. Dabei scheute sich Ramona auch nicht davor, ganz offen über ihre anfänglichen Zweifel und Schwierigkeiten mit Rebels Bekanntheit zu sprechen. "Zu Beginn war es schockierend und hart, weil ich so viel Aufmerksamkeit nicht gewohnt bin", erzählte Ramona in der australischen Talkshow. Sie fuhr fort, dass sie eine sehr private Person sei, weswegen das Liebes-Outing zunächst "beängstigend" für sie gewesen sei. Aus diesem Grund versuche das Paar auch, gewisse Teile seines Lebens weiterhin geheim zu halten.

Ramona sprach zudem darüber, inwiefern sich ihr Leben seit der Geburt ihrer Tochter Royce Lilian verändert habe. "Man fängt an, an jemand anderen zu denken, nicht nur an sich selbst", stellte die 38-Jährige klar. Mittlerweile wolle Ramona ihre Freizeit am liebsten einfach mit ihrem Kind verbringen.

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juni 2022

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma und Rebel Wilson im Oktober 2022

Instagram / ramonaagruma Ramona Agruma und Rebel Wilson

