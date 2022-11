So viel hat schwangere Nathalia Goncalves Miranda zugenommen

Nathalia Goncalves Miranda (29) gibt ihren Fans ein Update. Ende Juni verkündete die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin, dass sie und ihr Partner das erste gemeinsame Kind erwarten. Seither lässt die TV-Bekanntheit ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Wie bei vielen anderen werdenden Müttern ist auch bei der gebürtigen Brasilianerin die Gewichtszunahme ein Thema. Nun verriet Nathalia ihren Fans, wie viel sie in den vergangenen Tagen zugelegt hat.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 29-Jährige zwei Schnappschüsse ihrer Waage. Während das eine der beiden Bilder bereits am 3. November entstanden ist, stammt das andere vom 17. November. Ein Vergleich ihres Gewichts zeigt: Nur rund 100 Gramm hat die werdende Mutter in den zwei Wochen zugenommen. Statt 64,6 Kilo wiegt die Influencerin inzwischen 64,7 Kilogramm.

Dennoch ist die Babykugel der einstigen Love Island-Kandidatin ganz schön gewachsen. Erst vor wenigen Tagen präsentierte Nathalia stolz ihre Schwangerschaftsrundungen im Netz. Dabei gewährte sie ihren Fans einen Blick auf ihre Körpermitte. Ihr Bauch wirkte dabei um einiges größer als noch vor ein paar Wochen.

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda im September 2022

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Oktober 2022

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda im November 2022

