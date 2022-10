Joelina bald bei "Love Island"? Danni Büchner ist dagegen!

Danni Büchner (44) hat offenbar klare Vorstellungen davon, welche TV-Formate für ihre Tochter Joelina Karabas (22) infrage kommen. Weil die Influencerin seit ihrem 15. Lebensjahr in keiner Beziehung mehr war, schlug der Prince Charming-Star Sam Dylan (31) ihr vor einigen Monaten vor, ihr Glück mal in einer Datingshow zu versuchen. Doch was hält eigentlich ihre Mutter davon? Im Promiflash-Interview stellte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit nun klar: Joelina darf nicht zu Love Island!

Promiflash traf das Mutter-Tochter-Duo am Donnerstag bei Sam Dylans Halloween-Party "Sweet House of Horror 2" in Köln. Im Interview erzählte Joelina dabei, dass sie gerne mal wieder an einem TV-Format teilnehmen würde. Doch kommt für sie auch eine Datingshow infrage? Immerhin ist die 23-Jährige schon lange Single. "'Love Island' ist gesperrt", meinte Danni prompt und fügte hinzu: "Wir gehen nicht in ein Bumsformat, da hört es aber auf!"

Die ehemalige Shopping Queen-Teilnehmerin scheint ihre Mama da aber nicht ganz verstehen zu können. Sie sei der Meinung, dass sich die TV-Auswanderin in Sachen Dating lieber aus ihrem Leben raushalten sollte. "Ich vertraue meiner Mutter, aber nicht in so was", erklärte Joelina abschließend ihre Haltung.

Anzeige

Thomas Schröer / Future Image / ActionPress Danni Büchner und ihre Tochter Joelina bei Sam Dylans Halloween-Party im Oktober 2022 in Köln

Anzeige

Instagram / joelinakrbs Joelina Karabas, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

Anzeige

ActionPress Joelina Karabas, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de