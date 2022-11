"Zeit mit Oma": Rebel Wilsons Mutter kuschelt mit Baby Royce

Rebel Wilsons (42) Nachwuchs genießt die Kuschelzeit! Die Schauspielerin überraschte ihre Fans Anfang November mit niedlichen News: Sie ist per Leihmutterschaft Mama geworden! Ihre Tochter heißt Royce Lilian und scheint die Pitch Perfect-Darstellerin Tag für Tag zu erfreuen. Die erste Zeit als Mama lief wohl auch ganz gut. Nun gab sie weitere Einblicke in ihren Familienalltag: Hier kuschelt auch mal Rebels Mutter mit der Kleinen!

In ihrer Instagram-Story teilte sie einen putzigen Schnappschuss – jedoch nicht von sich und ihrer Tochter. Rebels Mama genoss nun etwas Zeit mit dem Neugeborenen und hielt die Kleine auf dem Arm. Stolz lächelt sie in die Kamera. "Zeit mit Oma", schrieb die australische TV-Bekanntheit dazu. Und auch Royce scheint es zu genießen, denn sie schlummert friedlich in den Armen ihrer Großmutter.

Auch ihre Partnerin Ramona Agruma ist ihr offenbar eine große Stütze. Die Unternehmerin organisierte beispielsweise die Baby-Party für Rebel und Royce und gab sich dabei viel Mühe. "Es war die schönste Baby-Party mit Freunden aus aller Welt", fasste die Neu-Mama kurz danach zusammen.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilsons Mutter und ihr Baby

Getty Images Rebel Wilson, Oktober 2022

MEGA Rebel Wilson und Ramona Agruma

