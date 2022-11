Rebel Wilsons Babyparty wurde von ihrer Ramona organisiert

Damit hat Ramona Agruma ihrer Partnerin eine ganz besondere Freude gemacht! Am Montag überraschte Rebel Wilson (42) ihre Fans mit Babynews. Die Schauspielerin ist heimlich per Leihmutter Mama geworden und durfte eine Tochter willkommen heißen. Im Netz teilte sie sogar schon ein erstes Bild der Kleinen und verriet ihren Namen: Royce Lillian. Schon im Vorfeld feierte Rebel ihren Nachwuchs mit einer Babyparty – veranstaltet von ihrer Freundin Ramona!

Im Gespräch mit People schwärmte Rebel von ihrer Babyshower. Ihre Lebensgefährtin Ramona hatte diese zusammen mit einigen engen Freunden geplant und "alles getan [...], damit es ein besonderer Tag wird." Dieser Plan ist offenbar auch aufgegangen. "Es war die schönste Babyparty mit Freunden aus aller Welt", freute sich der Pitch Perfect-Star und betonte, welch "erstaunliche" und "tolle" Partnerin die Modedesignerin sei.

In ihrer Instagram-Story gewährte Rebel sogar ein paar Einblicke in die Feierlichkeiten. Dem Geschlecht ihres Babys entsprechend trug die Darstellerin ein rosafarbenes Kleid. Auch die Dekoration war in Rosa und Silber gehalten. Zu den Gästen zählten unter anderem die Moderatorin Carly Steel (40) und der Produzent Sam Kennedy.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilsons Baby Royce Lillian

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrer Partnerin Ramona Agruma

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

