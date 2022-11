Latin Grammy Awards: Christina Aguilera begeistert mit Looks

Christina Aguilera (41) begeistert gleich dreimal! Die Sängerin etablierte sich in den 2000ern zur Popikone. Trotz ihres Erfolges in der englisch-sprachigen Musikszene wechselte sie zwischenzeitlich zur Latin-Musik. Die Musikerin mit ecuadorianischer Abstammung wurde in diesem Jahr für sieben Latin Grammys nominiert, unter anderem für das "Album des Jahres". Auf diesem Event zog die Beauty nun alle Blicke auf sich. Mit drei verschiedenen Looks begeisterte sie die Fans!

Die fünffache Grammy-Gewinnerin zeigte bei der 23. Verleihung der Latin Grammy Awards in Las Vegas ihr Dekolleté in einem auffälligen lila Kleid. Christinas langärmeliges, korsettartiges Kleid wies Rüschendetails an den Schultern auf, die eine Art Heiligenschein um sie herum bildeten. Christina wechselte in ein schwarzes Kleid, bevor sie ihre Trophäe für das "beste traditionelle Pop-Gesangsalbum" entgegennahm. Für ihre Performance trug die 41-Jährige einen schwarzen Latex-Anzug, verziert mit Diamanten. Mit einem passenden Kopftuch ergänzte sie ihr Outfit, mit welchem sie die Zuschauer begeisterte.

Auf dem roten Teppich wurde sie von ihrem Verlobten Matthew Rutler (37) begleitet. Dieser korrigierte pflichtbewusst ihre Schleppe. Der 37-Jährige ist der Vater von Christinas achtjähriger Tochter Summer Rain.

Getty Images Christina Aguilera bei den Latin Grammy Awards 2022

