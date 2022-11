Mandy Moore teilt intime Fotos von Geburt ihres Sohnes Oscar

Mandy Moore (38) schwebt im siebten Himmel! Die Schauspielerin und ihr Partner Taylor Goldsmith sind schon seit 2021 stolze Eltern ihres Sohnes August Harrison. Vor rund einem Monat erweiterte sich die kleine Familie, als Söhnchen Oscar Bennett zur Welt kam. Bereits zur Geburt veröffentlichte Mandy einige Fotos von dem kleinen Ozzie. Nun teilte sie erneut intime Aufnahmen von der Geburt ihres Nachwuchses!

Mandy teilte jetzt eine Reihe von intimen Fotos auf Instagram, die die Momente kurz nach der Geburt von Sohn Oscar zeigen. "Ein Monat mit unserem Ozzie", schrieb die This Is Us-Darstellerin zu den Aufnahmen. Sie fügte hinzu: "Ich kann mich immer noch an jedes Detail dieses Moments erinnern." Das erste Bild zeigt, wie Oscar kurz nach der Geburt auf Mandys Brust liegt – sie wirkt glücklich, die Strapazen der Geburt sieht man ihr aber noch deutlich an. Auf einem weiteren Foto hält sie ihren Sohn im Arm und strahlt umringt von Taylor und dem Krankenhauspersonal in die Kamera.

Erst kürzlich schwärmte sie in den sozialen Netzwerken von ihrem Oscar. "Eine Woche mit diesem Traummann. Du hast das Spiel absolut verändert, Ozzie", lauteten die liebevollen Zeilen unter einem Foto ihres süßen Babys.

Instagram / mandymooremm Oscar Bennett Goldsmith, Sohn von Mandy Moore

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit Taylor Goldsmith im Krankenhaus

Instagram / mandymooremm Oscar Bennett Goldsmith, Sohn von Mandy Moore

