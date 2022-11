Mit 39: "America's Got Talent"-Star Roslyn Singleton ist tot

Traurige Neuigkeiten aus den USA. Die America's Got Talent-Bekanntheit Roslyn Royal Singleton wurde durch die Teilnahme ihres Ehemanns Ray Singleton an der Castingshow bekannt. Danach war das Paar auch in der Show von Talkshow-Masterin Ellen DeGeneres (64) Show zu Gast. 2013 wurde bei der US-Amerikanerin jedoch ein Gehirntumor diagnostiziert. Danach schien ihr wieder besser zu gehen – leider wurde 2019 ein weiterer Tumor entdeckt. Nun gab es von Roslyn aber traurige Nachricht: Sie starb am vergangenen Mittwoch mit nur 39 Jahren.

Via Instagram teilte ihr Ehemann die erdrückende Neuigkeit unter einem emotionalen Post und schrieb: "Unsere Frau hat sich gestern ihre Flügel verdient, während sie friedlich zu Hause schlief, wo sie sein wollte. Der Weg, der vor uns liegt, wird unglaublich lang und schwierig sein!" Wie stark Roslyn war, bewies sie mit einer Aussage aus dem Jahr 2020: "Auch, wenn ich diese Situation habe, besiegt sie mich nicht. Sie zieht mich nicht runter und gibt mir nicht das Gefühl: 'Warum ich?' Es gibt mir das Gefühl: 'Gott sei Dank, dass ich es war.' So fühle ich."

Auch TV-Moderatorin Ellen DeGeneres hat sich auf ihrer Homepage zum Tod der 39-Jährigen geäußert: "Ich war am Boden zerstört, als ich hörte, dass die unglaubliche Roslyn vor ein paar Tagen verstorben ist. Sie war so ein Licht im Angesicht der wirklich schwierigen Umstände." Abschließend fügte die 64-Jährige hinzu: "Ich sende allen, die sie liebten, viel Liebe und Kraft, vor allem ihrem wunderbaren Ehemann, Ray."

Anzeige

Instagram / iamrosroyal Roslyn Royal Singleton und Ray Singleton, September 2022

Anzeige

Instagram / iamrosroyal Roslyn Royal Singleton und Ray Singleton, Oktober 2022

Anzeige

Instagram / iamrosroyal Roslyn Royal Singleton, "American's Got Talent"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de