Heidi Klum teilt Erinnerungsvideo an Sohn Henrys Geburtstag

Heidi Klum (51) hat einen Grund zur Freude: Ihr Sohn Henry Günther Ademola Dashtu Samuel (19) feiert heute seinen 19. Geburtstag! Zu diesem besonderen Anlass lässt es sich die stolze Modelmama nicht nehmen, ihrem Sprössling öffentlich zum Geburtstag zu gratulieren. Auf Instagram schwelgt die Germany's Next Topmodel-Jurorin in Erinnerungen und veröffentlicht ein Throwback-Video, das Henry an seinem elften Geburtstag zeigt. "Mein schöner Henry. Alles Gute zum Geburtstag für dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Yippie, alles Gute zum 19. Geburtstag", schreibt sie dazu.

In dem kurzen Clip singt Henry gemeinsam mit Freunden das Lied "Happy Birthday" laut mit. Vor ihm stehen Geburtstagskerzen in Form einer Elf. Mit einem breiten Lächeln und funkelnden Augen feiert er seinen besonderen Tag, während Heidi ihn liebevoll filmt. Auch in ihrer Story teilt die America's Got Talent-Jurorin eine rührende Erinnerung. Dort veröffentlicht Heidi einen Schnappschuss, der sie und ihren Sprössling vor einigen Jahren am Strand zeigt. Auf dem Foto hält sich das Mutter-Sohn-Duo liebevoll im Arm.

Es ist eine echte Seltenheit, dass Heidi Fotos von ihren Kindern postet, denn eigentlich hält das Model seine Sprösslinge strikt unter Verschluss. Ausnahme ist Leni Klum (20), die bereits seit einigen Jahren als Model in der Öffentlichkeit steht. Heidis andere drei Kinder Lou Samuel (14), Henry und Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel (17) feierten erst in diesem Jahr ihr Debüt in der Öffentlichkeit: Im Januar posierten die Geschwister an der Seite ihres Vaters Seal (61) für die Kameras.

Instagram / heidiklum Henry Günther Ademola Dashtu, Sohn von Heidi Klum

Instagram / heidiklum Model Heidi Klum und ihr Sohn Henry Günther Ademola Dashtu Samuel

