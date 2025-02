Heidi Klum verlässt "America's Got Talent" nach elf Staffeln

Heidi Klum (51) beendet ihre Zeit als Jurorin bei der beliebten Castingshow America's Got Talent – dem amerikanischen Äquivalent zum deutschen Format Das Supertalent. Das Model, das die Show seit 2013 in insgesamt elf Staffeln begleitete, wird in der kommenden 20. Staffel nicht mehr mit dabei sein. Stattdessen kehrt das ehemalige Spice Girl Mel B (49) zurück, die bereits von 2013 bis 2018 als Jurorin tätig war. Mel B gesellt sich damit zu Simon Cowell (65), Howie Mandel (69), Sofia Vergara (52) und Moderator Terry Crews (56), die alle ebenfalls vom Sender NBC für die neue Staffel bestätigt wurden, die am 27. Mai startet.

Für viele Fans von Heidi kam diese Entscheidung unerwartet. Eine offizielle Erklärung zu ihrem überraschenden Ausstieg liegt bisher nicht vor, doch laut Deadline lobte die Produktion ihren Einsatz: "Heidi war ein unglaublicher Teil von AGT und brachte ihren unverwechselbaren Charme, ihr Fachwissen und ihre Herzlichkeit in die Show ein." Berichten zufolge könnte Heidis voller Terminkalender ein Grund für ihr Ende bei "America's Got Talent" sein. Vor Kurzem wurde bekannt, dass die 50-Jährige als Moderatorin zu "Project Runway" zurückkehren wird, das sie bereits von 2004 bis 2017 moderierte. Zudem steht Heidi weiterhin für Germany's Next Topmodel vor der Kamera und gilt auch als Gastgeberin anderer Projekte weiterhin als sehr gefragt.

Heidis beeindruckende Karriere begann 1992, als die gebürtige Bergisch Gladbacherin am Modelwettbewerb "Model '92" von Thomas Gottschalk (74) teilnahm – nicht ahnend, dass dieser Moment ihr Leben für immer verändern würde. Nach ihrem Sieg in der Show ließ der Durchbruch nicht lange auf sich warten: Heidi arbeitete sich in der Modewelt nach oben und erreichte 1998 einen Meilenstein, den vor ihr keine Deutsche geschafft hatte: Sie landete auf dem Cover der renommierten "Sports Illustrated Swimsuit Issue". Dieses Titelbild machte sie über Nacht zu einem weltweit gefragten Model.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Simon Cowell im April 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Thomas Gottschalk 2005

Anzeige Anzeige