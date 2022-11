Neuer Look: Heidi Klum schneidet Tom Kaulitz die Haare

Tom Kaulitz (33) verabschiedet sich von seiner Löwenmähne! Im August 2019 heiratete der Tokio Hotel-Star das Model Heidi Klum (49). Die Laufstegschönheit scheint wirklich alles an ihrem Schatz zu lieben, teilt sie doch regelmäßig romantische Einblicke, die ihren gemeinsamen Alltag zeigen. Doch eine Sache nahm Heidi jetzt bei Tom in Angriff: Die Moderatorin griff zur Schere und verpasste ihrem Mann einen neuen Look!

In ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählte Toms Bruder Bill Kaulitz (33), dass Heidi die Haare ihres Partners ins Visier nahm. Dabei habe die Germany's next Topmodel-Chefin Tom wohl mehr abgeschnitten, als ihm lieb gewesen sei. Das Ergebnis zeigte Bill daraufhin in seiner Instagram-Story. Die Haare seines Zwillingsbruders sehen tatsächlich wesentlich kürzer aus.

Eine optische Verwandlung machten Heidi und Tom beide an Halloween dieses Jahr durch. Während die Modelmama in ein Wurmkostüm schlüpfte, verwandelte sich Tom in einen gruseligen Angler. Die 49-Jährige musste sich an diesem Abend aufgrund ihres Outfits vor allem mit Toilettengängen zurückhalten. "Vieles davon muss abgenommen werden. Wenn ich gehen muss, muss ich mich abschnallen und es irgendwie schaffen", verriet sie im Interview mit Page Six.

Instagram / billkaulitz Tom Kaulitz

MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum posieren an Halloween 2022

