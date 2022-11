Riesiger Ansturm: Taylor Swifts Ticketverkauf wurde gestoppt

Taylor Swift (32) bricht mal wieder alle Rekorde. Die Sängerin ist seit vielen Jahren erfolgreich im Musikbusiness unterwegs. Erst vor einigen Wochen erschien das neue Album der US-Amerikanerin – und brach einen Chart-Rekord. Sie konnte als erste Künstlerin in einer Woche alle Plätze der Top 10 in den Billboard-Charts belegen. Das schafften bisher nur Drake (36) und die Beatles. Im gleichen Zuge hat Taylor ihre neue Tour angekündigt – und auch diese bricht bereits vor Beginn Rekorde.

Der Vorverkauf für Taylors Tour startete nämlich bereits – und lief anders ab als gedacht. Fans mussten sich mit zahlreichen Pannen und stundenlangen Wartezeiten herumplagen. Der exklusive Vorverkauf wurde daraufhin vom Unternehmen Ticketmaster gestoppt. "Aufgrund der außerordentlich hohen Nachfrage an den Ticketverkaufssystemen und des unzureichenden verbleibenden Kartenbestands, um die Nachfrage zu befriedigen, wurde der morgige öffentliche Vorverkauf für Taylor Swift The Eras Tour abgesagt", teilte die Firma auf Twitter mit.

Wie Variety berichtet, brachen beim Verkaufsstart am Dienstag für registrierte Fans die Server zusammen. Die Swifties mussten viele Stunden warten, um an Tickets zu kommen. Laut Ticketmaster wurden am Dienstag bereits mehr als zwei Millionen Karten für die Tournee verkauft – und auch hier stellte Taylor einen neuen Rekord auf.

Getty Images Taylor Swift, 2006 in Nashville

Getty Images Taylor Swift, Country-Sängerin

Getty Images Taylor Swift, November 2022

