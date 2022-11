Sexy: Lil Nas X posiert splitterfasernackt in der Badewanne

Lil Nas X heizt seiner Community ordentlich ein. Seit mittlerweile vier Jahren ist der Rapper nicht mehr aus der Musikbranche wegzudenken. Immer wieder sorgt er jedoch auch für skurrile Schlagzeilen. So verkündete der Rapper den Release seines Debütalbums beispielsweise, in dem er eine Geburt nachstellte. Nun sorgte er erneut für sehr viel Aufsehen: Im Netz veröffentlichte Lil Nas X eine Reihe an superheißen Badefotos.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 23-Jährige nun eine Reihe an Aufnahmen, mit denen er seinen Followern den Kopf verdrehte. Auf den Fotos steht der "Old Town Road"-Interpret splitterfasernackt in einer Badewanne – sein Intimbereich ist dabei nur von Schaum bedeckt. Viele Nutzer kamen deswegen nicht umhin, zum Ausdruck zu bringen, wie heiß und erregend sie Lil Nas X' Fotos fanden. "Mach die Seifenblasen weg..." oder "Ich war nicht darauf vorbereitet, gleich am Morgen geil zu werden", lauteten nur einige Kommentare unter der Bilderreihe. Den Fans fiel zudem der durchtrainierte Körper des in Georgia geborenen Hotties ins Auge.

Neben den heißen Badefotos teilte Lil Nas X zudem einige Eindrücke seiner vergangenen Konzerte. So zeigten einige Schnappschüsse den Rapper singend auf der Bühne, während ihn andere beim Sightseeing abbildeten. Offenbar befindet sich Lil Nas X mit seiner "Long Live Montero"-Tour gerade in Belgien, denn der Musiker versah seinen Post mit der belgischen Flagge.

Instagram / lilnasx Lil Nas X im November 2022

Instagram / lilnasx Lil Nas X, Musiker

Getty Images Sänger Lil Nas X bei den Grammy Awards 2022

