Sexy! Travis Barkers Ex Shanna Moakler posiert in Dessous

Shanna Moakler (47) zeigt, was sie hat! Die Schauspielerin und Travis Barker (47) ließen sich 2008 scheiden. Der Drummer ist inzwischen mit dem Keeping up with the Kardashians-Star Kourtney Kardashian (43) zusammen. Das verleitete Shanna offenbar dazu, ihren Verlobungsring mal eben in einer Online-Auktion zu verkaufen – und das für mehr als 65.000 Euro. Auch im Netz lässt die Beauty immer wieder ihre Hüllen fallen. Nun begeisterte sie ihre Fans erneut mit einem heißen Schnappschuss.

Das ehemalige Playboy-Pinup teilte am Mittwochabend ein heißes Bild auf ihrem Instagram-Account. Die Dancing With The Stars-Kandidatin posierte in einem königsblauen, halbdurchsichtigen Korsett, während sie ihr honigblondes Haar über die nackten Schultern fallen ließ. "Blonde Gemütsverfassung", betitelte die Beauty die heiße Aufnahme.

Shanna teilte den Beitrag kurz nachdem die neue Frau an der Seite ihres Ex verraten hatte, wieso sie ihrem Liebsten bei Veranstaltungen immer einen Kuss mit der Zunge gibt. "Ich will meinen Lippenstift nicht ruinieren oder ihn damit beschmieren, aber wir wollen uns auch nicht nicht küssen, also küssen wir uns mit unserer Zunge", erklärte Kourtney.

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler im September 2021

Getty Images Travis Barker und Shanna Moakler, Mai 2005

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, Mai 2022

