Süße Aufnahmen: Patrice Aminati schwärmt von ihrer Tochter

Patrice Aminati scheint eine besonders enge Bindung zu ihrem Nachwuchs zu haben. Im vergangenen August durften die Blondine und ihr Ehemann Daniel Aminati (49) zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Das Paar bekam eine Tochter, der sie den Namen Charly Malika gaben. Im Netz hält die gebürtige Dresdnerin ihre Fans seitdem stets über ihren Mama-Alltag auf dem Laufenden. Nun veröffentlichte Patrice ein paar zuckersüße Fotos mit ihrem Töchterchen.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 27-Jährige nun zwei Aufnahmen, die sie gemeinsam mit ihrem Nachwuchs zeigen. Auf den Bildern sitzt Charly Malika auf dem Schoß ihrer Mama, während sich das Duo lächelnd anblickt. Dabei ist kaum zu übersehen, wie innig das Verhältnis von Patrice und ihrem Baby ist. "Weißt Du eigentlich, wie lieb ich Dich hab?", schwärmte sie unter ihrem Beitrag.

Auch die Fans schienen von den süßen Schnappschüssen ganz hin und weg zu sein. So kommentierte Papis Loveday (45) beispielsweise, dass die beiden wirklich süß zusammen aussähen, während ein anderer Fan schrieb: "Es sind so wunderschöne Bilder, da kann man die innige Verbindung spüren". "Was für ein Sonnenschein die kleine Maus [doch ist] und ihr Lächeln ist so goldig", schwärmte ein weiterer Follower.

