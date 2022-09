Wie kommt Neu-Mama Patrice Aminati mit dem Stillen zurecht?

Patrice Aminati gewährt ehrliche Einblicke in ihren neuen Alltag. Ende August ist die Studentin zum ersten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Daniel Aminati (49) begrüßte sie die kleine Charly Malika auf der Welt. Seit der Entbindung hält die Dresdnerin ihre Fangemeinde im Netz regelmäßig mit Baby-Updates auf dem Laufenden. Doch wie kommt Patrice eigentlich mit dem Stillen zurecht? Das verriet sie jetzt!

Auf Instagram beantworteten der TV-Moderator und seine Liebste nun die Fragen ihrer Community. Ein Fan wollte dabei von Patrice wissen, ob sie ihre Tochter stille oder ihr die Flasche gebe. "Also ich stille", gab sie preis und fügte hinzu: "Und es hat von Anfang an auch gut funktioniert." Bereits am zweiten Tag nach der Geburt konnte sich die 26-Jährige über den Milcheinschuss freuen.

An das Muttersein musste sich Patrice in den ersten Wochen nach der Entbindung aber erst einmal gewöhnen. Umso dankbarer sei sie für die Unterstützung ihres Mannes. Daniel kümmere sich momentan nämlich um den Haushalt. "Es geschehen ungeahnte Dinge: Daniel kauft ein, rast in die Apotheke, saugt und kocht", erzählte die Beauty vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story.

Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati im September 2022

Instagram / danielaminati TV-Moderator Daniel Aminati mit seiner Tochter

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati mit ihrer Tochter im September 2022

