Zum vierten Mal: Pierce Brosnan ist erneut Opa geworden!

Pierce Brosnan (69) kann sich über ein neues Enkelkind freuen! Der einstige James Bond-Darsteller ist nicht nur leidenschaftlicher Schauspieler, sondern auch ein wahrer Familienmensch. Für den gebürtigen Iren stehen seine Frau und seine Kinder stets an erster Stelle: Der Mamma Mia-Star ist stolzer Vater von vier Söhnen und einer Tochter. Sein drittältester Sohnemann machte Pierce jetzt zum vierten Mal zum Großvater!

"Jaxxon Elijah Brosnan, geboren am 12.11.2022 um 3:06 Uhr... alles Gute für dich, mein liebster Enkel, willkommen", verkündete der 69-Jährige stolz via Instagram. Pierce teilte zwei niedliche Schnappschüsse vom Kleinen, der auf beiden Fotos friedlich eingeschlummert zu sein schien. Er richtete auch an die frischgebackenen Eltern liebevolle Worte und gratulierte ihnen: "Herzlichen Glückwunsch, mein geliebter Sean, Sanja und Marley. Der Friede sei mit euch."

In einem Interview aus dem Jahre 2015 schwärmte Pierce über seine Rolle als Opa. "Ich bin jetzt ein stolzer Großvater. Es steckt noch viel Leben in dem alten Mann, und ich werde weitermachen, bis ich nicht mehr kann. Das Leben ist so kostbar", erklärte er gegenüber The Herald.

Pierce Brosnan, Schauspieler

Jaxxon Elijah Brosnan, Enkelsohn von Pierce Brosnan

Pierce Brosnan mit Keely Shaye Smith und ihrem gemeinsamen Sohn Paris im März 2022

