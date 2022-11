Das ging ins Auge! Skittles-Angriff auf Sänger Harry Styles

Autsch, das hat gesessen! Harry Styles (28) tourte in den vergangenen Wochen mit seiner "Love on Tour"-Show durch die Vereinigten Staaten. Wenn er auf der Bühne steht, erhält er von seinen Fans hin und wieder das ein oder andere Geschenk. Dass das nicht immer gut geht, beweisen einige Videos, die im Netz kursieren. So war der Sänger bereits mit Chicken Nuggets beworfen worden. Auch eine Flasche hatte ihn bereits getroffen – mitten im Schritt! Nun wurde Harry aber scheinbar wirklich verletzt!

In einem Video auf TikTok wurde der fatale Moment festgehalten. Es zeigt Harry, wie er sich gerade im Kia Forum in Los Angeles bei seinen Fans bedankt, als ihm etwas entgegenfliegt. Er wird mit einer Handvoll kleiner bunter Kugeln getroffen, die sich offenbar als Skittles herausstellen. Eine davon trifft den "As It Was"-Interpreten direkt ins Auge! Kurz reibt Harry sich mit leidendem Gesichtsausdruck die betroffene Stelle, ehe er professionell fortfährt, mit dem Publikum zu interagieren. Doch auch da wandert seine Hand immer wieder zu seinem linken Auge.

Selbst der offizielle Skittles-Account meldet sich zu dem Vorfall auf Twitter. "Wir hätten nicht gedacht, das jemals sagen zu müssen: Bitte werft nicht mit Skittles", weist das Unternehmen dort an. Harrys Fans sind zumindest überhaupt nicht begeistert über die Attacke auf ihr Idol. "Wer auch immer den harten Gegenstand in sein Auge geworfen hat, du hast den gesamten Song ruiniert. Er hat sein Auge die gesamte Zeit nicht geöffnet", schreibt eine Person auf der Plattform und bezieht sich dabei auf das letzte Lied des Konzerts.

TikTok / goldencollectiveco Harry Styles im Kia Forum in Los Angeles

TikTok / goldencollectiveco Harry Styles im Kia Forum in Los Angeles

Getty Images Harry Styles im März 2021

