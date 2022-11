Dufter Typ? Jeremy Fragrance fällt bei Promi-BB-Fans durch!

Jeremy Fragrance (33) macht sich nicht nur bei seinen Mitstreitern unbeliebt. Schon am ersten Promi Big Brother-Tag stresste der Parfüm-Influencer rum, da er den ulkigen Pullover der Sendung nicht anziehen wollte. Ziel der Sendung ist es, bis zum Ende zu überstehen. Wer bleibt, entscheiden die Zuschauer. Doch die Beliebtheit von Jeremy ist dank dieser Pulli-Aktion nicht gestiegen. Jeremys Verhalten fällt bei den Promiflash-Lesern durch!

In einer Promiflash-Umfrage ist das Ergebnis klar zu erkennen. Die meisten Leser finden den Anzug-Gate, genau wie Kandidat Sam Dylan (31), komplett daneben. Es nahmen 1.805 Fans teil (Stand 19. November 2022, 09:11 Uhr), von denen 84,1 Prozent (1.518 Votes) jetzt schon total genervt von dem 33-Jährigen sind. Lediglich 15,9 Prozent (287 Votes) der Leser finden die Aktion gar nicht so schlimm und sind sogar der Meinung, dass es witzig sei. Vor allem, dass Jeremy sich treu bleibt, kommt bei der Minderheit gut an.

Auf Twitter wird ebenfalls heiß über diese Folge diskutiert und die Meinungen zu dem Parfum-Kenner gehen deutlich auseinander. "Ich liebe diesen Jeremy jetzt schon", schreibt ein begeisterter User. Ein anderer findet ihn eher weniger dufte und lässt sich darüber aus: "Kann Jeremy die Fresse halten? Der nervt mich so."

“Promi Big Brother” ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und “Promi Big Brother – Die Late Night Show” direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Jeremy Fragrance, Influencer

Jeremy Fragrance, Parfüm-Influencer

Jeremy Fragrance im November 2022

