Endlich! Katharina Eisenblut teilt die ersten Hochzeitsfotos

So schön haben Katharina Eisenblut (28) und ihr Liebster Niko Kronenbitter Ja gesagt! Rund ein Jahr nach ihrer Verlobung haben die ehemalige DSDS-Kandidatin und ihr Partner den Gang vor den Traualtar gewagt. Die Sängerin schwärmte bereits davon, wie emotional die romantische Zeremonie für sie und dem Vater ihres Kindes war – jetzt teilte Katharina sogar einige Bilder ihrer Hochzeit mit den Fans!

Auf seinen Instagram-Accounts teilte das frisch verheiratete Ehepaar eine süße Bilderreihe: "Wir sind also ab nun Mann und Frau. Offiziell: Die Krones", schrieben sie unter anderem glücklich zu dem Post. So ist auf den Bildern beispielsweise zu sehen, dass sich Katharina und ihr Niko in Dirndl und Lederhose das Jawort gegeben haben – und sie verrieten auch gleich warum: "Ich denke, ihr kennt unseren Slogan: Anders als Normal."

Die Fans sind von den Hochzeitsbildern begeistert: "Oh wie schön! [...] Du siehst als Braut wunderschön aus!", "Herzlichen Glückwunsch, Maus! Ich wünsche euch alles, alles Liebe! Du siehst so toll und glücklich aus" oder "Wow! Herzlichen Glückwunsch! So wunderschöne Fotos" schrieben einige Social-Media-Nutzer in den Kommentaren.

privat Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut nach ihrer Verlobung

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und Niko Kronenbitter im August 2021

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Niko

