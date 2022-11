Heidi Klum zeigt: Dieses Essen gibt es am Set von GNTM!

Die Dreharbeiten zur 18. Staffel der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel sind bereits in vollem Gange! Heidi Klum (49) dreht die neuen Folgen, die 2023 im TV ausgestrahlt werden, im Moment mit ihren Kandidatinnen unter der heißen Sonne Kaliforniens: Die Chefjurorin gewährt schon jetzt auf Social Media immer wieder Einblicke in ihre Arbeit in Los Angeles. Jetzt präsentierte Heidi das reichhaltige Buffet am GNTM-Set!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Heidi jetzt einen Clip, in dem sie die Speisen am Drehort zeigt. Unter anderem gibt es für die GNTM-Crew Kürbisse, Salat und Obst, aber auch jede Menge Donuts und süßes Gebäck. "Die leckeren ungesunden Sachen", scherzt die Blondine in dem Video. Außerdem zeigt sie eine ganze Reihe von Bratpfannen und erklärt: "Hier gibt's gleich Eier mit allem möglichen Zeug drauf."

In der Modelvilla dürfen die GNTM-Kandidatinnen sogar selbst entscheiden, was auf den Tisch kommt. "Auf die Essensliste kannst du echt alles draufschreiben, wirklich. Alles, was das Herz begehrt. Aber sie kaufen dir natürlich nicht alles ein. Sie versuchen schon drauf zu achten, dass sie keinen Süßkram einkaufen", rief sich die Ex-Teilnehmerin Theresia Fischer (30) bereits 2021 im Promiflash-Interview in Erinnerung.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum am Set der 18. GNTM-Staffel

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im September 2022

Anzeige

ActionPress Theresia Fischer, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de