Keine Langweiler: Das rät Rafi Rachek Promi-BB-Bewohnern

Rafi Rachek (32) weiß, wie der Hase läuft! Der Kölner nahm bereits an so einigen Reality-TV-Formaten teil. Im vergangenen Jahr polarisierte der Ex-Freund von Sam Dylan (31) bei Promi Big Brother. Jetzt steht die neue Staffel der beliebten Reality-TV-Show in den Startlöchern. Promiflash hakte bei Rafi nach, worauf sich die neuen "Promi Big Brother"-Bewohner gefasst machen können und welchen Ratschlag er ihnen auf den Weg mitgeben will!

"Man sollte das Projekt nicht auf die leichte Schulter nehmen", stellte der ehemalige Bachelorette-Kandidat klar. In dem Format verliere man das Gefühl für Zeit, hat Hunger und ist gereizt. Da könne es schnell zwischen den Teilnehmern ordentlich knallen, weiß der 32-Jährige. Außerdem empfahl Rafi den Kandidaten, an die Zuschauer zu denken und sie bestmöglich zu unterhalten. "Langweiler kommen nicht wirklich weiter", vermutete er im Interview mit Promiflash.

Rafi ist sich sicher, dass er selbst im vergangenen Jahr für jede Menge Unterhaltung sorgte. "Ich bin zwar schnell rausgeflogen, trotzdem war ich die Hauptfigur", meinte er. Doch Rafi kam in dem TV-Format auch an seine Grenzen. Ob das den neuen Kandidaten auch blüht? Rafi hatte aufgrund des Essens mit Verdauungsprobleme zu kämpfen. Doch auch auf der Toilette hat die TV-Bekanntheit keine Ruhe gefunden. Sie sei "extrem dreckig", "stinkig" und "oft verstopft" gewesen. Außerdem habe man nicht abschließen können.

SAT.1 Danny und Rafi bei "Promi Big Brother"

SAT.1/Marc Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022

Sat.1 Der "Promi Big Brother"-Dachboden, Staffel 2022

