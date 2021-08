Hinter Rafi Rachek (31) liegen ein paar harte Tage! Der Freund von Sam Dylan (30) gehörte dieses Jahr zum Startcast der aktuellen Promi Big Brother-Staffel. Der einstige Bachelorette-Kandidat polarisierte vor Ort mit seiner aufbrausenden Art, legte sich nicht nur einmal mit seinen Kontrahenten Melanie Müller (33) und Co. an. Ob seine gereizte Stimmung wohl auch etwas mit seiner Verdauung zu tun hatte? Rafi hatte im Container nämlich tagelang Probleme mit seinen Stuhlgang, wie er jetzt verriet!

"Es war schon sehr hart, da ich ca. fünf Tage nicht scheißen konnte, da alle paar Minuten jemand auf Toilette musste, aber auch, weil sie extrem dreckig war und von Tag eins nonstop gestunken hat", klagte das Reality-TV-Gesicht seinen Followern sein Leid in einer Instagram-Story. Privatsphäre hätte es in der Raumstation auch so gut wie keine gegeben. Man habe sich maximal auf der Toilette kurz umziehen können.

Der ganze Stress und Essensmangel hat bei Rafi natürlich Spuren hinterlassen. Trotz Verstopfung hat er sechs Kilo an Gewicht verloren, da er "die meiste Zeit in der Raumstation war und oft sehr viel Hunger hatte." Wie findet ihr es, dass der Wahlkölner so offen über sein Toiletten-Problem spricht? Stimmt ab.

Sat.1 / Marc Rehbeck Rafi Rachek, "Promi Big Brother"-Bewohner

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star

Instagram / rafirachek Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-Stars

