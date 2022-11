Nach "Bauer sucht Frau": So glücklich sind Arne und Antje

Arne und Antje schweben immer noch auf Wolke sieben! Der Hofkäser und die einstige Fußpflegerin hatten es bei Bauer sucht Frau zunächst etwas langsamer angehen lassen. Doch nach dem ersten Kuss änderte sich das schlagartig: Aus den beiden wurde ein Paar und sie schmiedeten erste Umzugspläne. Dass sie total verliebt ineinander sind, hat sich seit dem Ende der Dreharbeiten nicht geändert – im Gegenteil!

"Wir sind superglücklich und sind zufrieden, uns gefunden zu haben und dass wir jetzt schon zusammenwohnen und zusammenleben", schwärmte Arne im Interview mit Promiflash. Auch dass seine Herzensdame ihren Job aufgegeben hat und ihn nun in seiner Hofkäserei unterstützt, freue ihn sehr. Antje sieht das offenbar ganz ähnlich: "Ich schließe mich an."

Die 31-Jährige betonte jedoch, dass sie etwas Zeit brauche, um sich an das Leben auf dem Hof und an die neue Gegend zu gewöhnen. Ihr Freund scheint ihr dabei aber eine große Hilfe zu sein: "Mit Arne fühlt es sich schon ein kleines bisschen wie zu Hause an."

