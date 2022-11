Pärchenfoto: Hier kuschelt Claudia Obert mit ihrem Max (24)!

Claudia Obert (61) und ihr Lover Max Suhr (24) turteln weiterhin, was das Zeug hält! Dabei hat die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin zuletzt für Verwirrung um ihren Beziehungsstatus gesorgt: Die Reality-TV-Ikone hat nämlich einige Zeit nach ihrem Liebes-Outing mit Max plötzlich erklärt, dass sie Single ist. Und auch der Casanova stellte klar, dass die Romanze nicht exklusiv ist. Jetzt teilte Claudia aber trotzdem ein neues Kuschelfoto mit ihrem Max auf Social Media!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Claudia jetzt einen neuen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Freund Max schmust: Auf dem Foto posieren die Modeunternehmerin und der 24-jährige vor einem riesengroßen Kranz aus goldfarbenen Weihnachtskugeln. Dabei schmiegt sich die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin an die Schulter ihres jungen Lovers. "Alarm in Hamburg", betitelte sie das Posting unter anderem.

Claudias Community war bei dem neuen Pärchenfoto total aus dem Häuschen! Die Fans hinterließen ihr zahlreiche Komplimente in der Kommentarspalte. "Ihr passt so megagut zusammen", "Ihr seid ein süßes Paar" oder auch "So schön", kommentierten beispielsweise drei Nutzer das Posting.

Max Suhr und Claudia Obert im August 2022 in Hamburg

Claudia Obert, Reality-TV-Ikone

Claudia Obert und Max Suhr in Paris

