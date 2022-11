Seltenes Schatten-Foto von Richard Gere mit Sohn und Frau

Seltenes Familienfoto der Geres! Im April 2018 wagte Richard Gere (73) den dritten Anlauf in Sachen Ehe und gab seiner Partnerin Alejandra (39) das Jawort. Inzwischen haben der Schauspieler und seine Frau sogar schon zwei gemeinsame Kinder – zwei Söhne. Die Gesichter ihrer Sprösslinge zeigen die beiden nicht öffentlich. Dafür postete Alejandra jetzt aber ein süßes Schatten-Familienfoto mit Richard und ihrem Sohn.

Via Instagram teilte die 39-Jährige den raren Schnappschuss. Darauf ist nicht nur der dreijährige Alexander – Richard und Alejandras ältestes gemeinsames Kind – von hinten zu sehen, sondern auch die Schatten seiner Eltern, die beide die Arme in die Luft reißen. "Papa, Mama und Alexander", schrieb Alejandra zu dem Beitrag. Bei ihrem Followern kam der Post gut an. "So süß", schwärmte ein User in der Kommentarspalte.

Doch ihre beiden gemeinsamen Söhne sind nicht die einzigen Kinder von Richard und Alejandra. Der Pretty Woman-Star hat mit seiner Ex-Frau Carey Lowell (61) noch Sohnemann Homer. Die 37-Jährige hingegen brachte ihren Sohn Albert, den sie im Dezember 2012 mit ihrem Ex Govind Friedland bekommen hatte, mit in die Ehe.

Anzeige

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere im April 2022

Anzeige

Instagram / alejandragere Richard und Alejandra Geres Sohn im November 2022

Anzeige

Getty Images Richard Gere und Carey Lowell bei einem Event in New York im Januar 2001

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de