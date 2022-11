So kommt der Promi-BB-Luxusbereich bei den Zuschauern an!

Ist das Luxus genug? Gestern war es endlich so weit: Promi Big Brother ging in die nächste Runde. In diesem Jahr kämpfen Promis wie Micaela Schäfer (39), Jeremy Fragrance (33) und auch Jay Khan (40) um den Sieg im berühmt-berüchtigten Container. Dieser besteht diesmal aus einer Garage und einem Dachboden – also

kein Hauch von Luxus? Doch, wie sich daraufhin herausstellte – wie finden die Fans den Prunk-Bereich?

Auf Twitter diskutierten die Fans über das luxuriöse Areal im Promi-BB-Container – dass es überhaupt einen gibt, sorgte für eine Überraschung. "Krass Alter, es gibt ja doch einen Luxusbereich. Ich bin so überrascht, wie krass einfach, wie Sat.1 da einfach die Spannung aufgebaut hat mit dem Loft und so", schrieb beispielsweise ein User. Die schönere Abteilung des Containers kommt augenscheinlich sehr gut an. "Schönster Luxusbereich seit Jahren" oder "Wie schön ist bitte das Loft?", schwärmten weitere Zuschauer auf der Social-Media-Plattform.

Derweil flogen im Container bereits an Tag eins die Fetzen. Alle Kandidaten mussten ihre Kleidung gegen kitschige bunte Pullover eintauschen – doch Jeremy wollte lieber seinen weißen Anzug anbehalten. "Wir sind hier ein Team und wir leiden jetzt nicht, weil du deinen Signature-Look tragen musst", motzte Sam Dylan (31) ihn an.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 19. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Der Luxusbereich bei "Promi Big Brother" 2022

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Der Luxusbereich bei "Promi Big Brother" 2022

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Jeremy Fragrance, "Promi Big Brother Kandidat" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de