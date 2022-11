Süß! Pierce Brosnan und Keely posieren auf dem Red Carpet

So schön strahlen Pierce Brosnan (69) und seine Frau Keely (59) auf dem roten Teppich! Die beiden gelten als absolutes Traumpaar: Bereits vor über 20 Jahren heiratete das Paar. Die Geburten ihrer Söhne machten dann 1997 und 2001 das kleine Familienglück komplett. Auch heute noch zeigen sich der Schauspieler und seine Liebste hin und wieder turtelnd in der Öffentlichkeit – wie auch jetzt: Auf dem Red Carpet genossen Pierce und seine Keely ihren gemeinsamen Abend!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, posierten die beiden gewohnt stilvoll auf der "GQ Men of the Year"-Party für die Fotografen: Für ihren gemeinsamen Auftritt wählte der Mamma Mia-Star einen blauen Samt-Smoking und ein weißes Hemd. Dazu kombinierte er eine dunkle Hose und dazu passende schwarze Schuhe. Seine Frau entschied sich für einen ähnlichen Blazer aus Samt, den sie mit einem dunklen Rock mit Blumenmuster kombinierte. Um den Red-Carpet-Look zu vervollständigen, kombinierte Keely zudem eine Perlenkette und schwarze hochhackige Schuhe.

Dass die beiden auch nach über 20 Jahren Beziehung immer noch verliebt wie am ersten Tag sind, beweist das Paar auch regelmäßig auf Instagram: Anlässlich ihres Hochzeitstages postete der 69-Jährige im August einen niedlichen Schnappschuss, der ihn und seine Frau an ihrem besonderen Tag zeigt. "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag, meine liebe Keely, wir haben in dieser Nacht getanzt und tanzen den Tanz noch heute. Ich könnte es wieder tun", schrieb Pierce zu dem Beitrag.

Getty Images Paris und Dylan Brosnan im November 2021

Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan im November 2022

Instagram / piercebrosnanofficial Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan

