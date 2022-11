Überglücklich: Citamaass darf mit ihrem Söhnchen nach Hause

Diesen Tag hat Citamaass (35) so lange herbeigesehnt. Die Influencerin und ihr Partner David sind vor wenigen Tagen zum ersten Mal Eltern geworden. Das Paar konnte einen Sohn namens Louis Felix auf der Welt begrüßen. Von ihrem Familienzuwachs sind die beiden schon jetzt hin und weg. Nun erlebte die Neu-Mama einen ganz besonderen Moment: Cita und ihr Baby dürfen die Klinik verlassen und nach Hause!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 35-Jährige im Auto, als sie mit ihrem Kind den Heimweg antrat. "Der schönste Tag meines Lebens neben der Geburt. Ich bin so überwältigt und weiß gar nicht, wie mir geschieht vor lauter Liebe", schwärmte Cita. Dort trifft das Neugeborene dann erstmals auf ihre Hündin: "Und jetzt lernt Louis auch noch Bella kennen. Mein Herz platzt, mein Leben hat gefühlt jetzt erst einen Sinn ergeben." In diesem Zuge dankte der Webstar "Gott im Himmel für das größte Geschenk".

Ob ihre Follower wohl auch bald das Gesicht des Kleinen sehen werden? Schon vor der Geburt hatte Cita angemerkt, dass sie Profile von Influencerin, auf denen die Kinder zu sehen sind, ganz gerne mag. "Ich selber hätte jedoch zu viel Angst, dass mein eigenes Kind dadurch in Gefahr gerät", machte sie dann aber deutlich.

Instagram / citamaass Citamaass mit ihrer Familie im November 2022

Instagram / citamaass Citamaass, März 2022

Instagram / citamaass Citamaass, Influencerin

