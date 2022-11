Vorgeschmack? Verena Kerth und ihr Marc in Hochzeits-Looks

Ob Verena Kerth (41) und Marc Terenzi (44) hier schon mal proben? Im August kamen erste Turtel-Gerüchte um die Moderatorin und den Musiker auf. Inzwischen machen sie kein Geheimnis mehr daraus: Nachdem sie sich jetzt schon seit 22 Jahren kennen, hat es zwischen den beiden gefunkt und jetzt sind sie ein glückliches Pärchen. Ob womöglich eines Tages sogar die Hochzeitsglocken läuten? Verena und Marc gaben jetzt schon mal einen Vorgeschmack darauf, wie sie aus Brautpaar aussehen könnten!

Im Rahmen der Eröffnung des Brautmodeladens Soulmaid in Dresden präsentierten die 41-Jährige und der ehemalige Dschungelkönig Hochzeitslooks. Dabei posierte Verena in einem herrlichen Meerjungfrauen-Brautkleid mit Spitze und freiem Rücken. Ihr frisch erblondeter Partner trug einen hellgrauen Anzug mit weißem Hemd darunter. In ihren Outfits turtelten und knutschten die beiden wie ein frisch verheiratetes Paar.

Neben Verena und Marc waren auch noch andere Promi-Pärchen vor Ort. Let's Dance-Star Isabel Edvardsson (40) und ihr Partner Marcus Weiß (48) präsentierten sich ebenfalls im Brautmodenlook. In ihrer pompösen Prinzessinen-Robe wagte die Choreografin sogar ein Tänzchen. Ihre echte Hochzeit hatten die zweifachen Eltern schon 2015 gefeiert.

Marc Terenzi und Verena Kerth im August 2022

Verena Kerth und Marc Terenzi bei der Eröffnung des Brautladens Soulmaid in Dresden im November 2022

Isabel Edvardsson und Marcus Weiß bei der Eröffnung des Brautladens Soulmaid in Dresden

