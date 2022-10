Nur befreundet: Verena Kerth rechnete nicht mit Marc-Romanze

Das kam wohl auch für sie unerwartet! Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) machten ihre Liebe vor wenigen Wochen publik. Der Musiker und die Moderatorin betonten vor ihrem Liebes-Outing jedoch, dass ihre öffentlichen Flirtereien und Auftritte nur ein freundschaftliches Spiel waren. Das änderte sich aber offensichtlich, denn das Paar ist anscheinend mittlerweile richtig verliebt. Auch Verena scheint diese plötzliche Kehrtwende sehr zu überraschen!

Im Interview mit Bunte sprach sie darüber, dass aus Freundschaft Liebe wurde. "Ich hab nicht damit gerechnet", offenbarte Verena. Denn sie und Marc kennen sich tatsächlich schon 22 Jahre – aber erst dieses Jahr funkte es bei ihnen. "Ich habe ehrlich gesagt in 22 Jahren keinen besseren Mann kennengelernt", schwärmte sie von ihrem Partner, der vor ihr noch mit Jenny Elvers (50) zusammen gewesen ist.

Über ihre gemeinsamen Zukunftspläne plauderten sie zuletzt mit Promiflash auf den Bunte New Faces Awards. Marc hat schon an einigen Trash-TV-Formaten teilgenommen – kommt auch eine Partnershow für sie infrage? "Ich bin ja nicht so Reality-TV-affin wie Marc. Ich habe so etwas noch nie gemacht, von dem her... Mal gucken, wo du dich alleine so rumtreiben wirst", scherzte Verena.

Instagram / marc_terenzi Verena Kerth und Marc Terenzi

ActionPress / Michael Timm Verena Kerth und Marc Terenzi bei der Box-Oscars-Verleihung 2022

Getty Images Verena Kerth bei der Fashion Week im März 2022

