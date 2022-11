Wie süß! Andy Cohen teilt niedliches Bild von Tochter Lucy

Andy Cohen (54) ist ganz vernarrt in seine kleine Tochter Lucy! Vor drei Jahren wurde der "Watch what happens live"-Moderator mithilfe einer Leihmutter zum ersten Mal Papa des kleinen Benjamins (3). Im vergangenen April folgten dann die nächsten freudigen News für den alleinereinerziehenden Papa: Töchterchen Lucy, die ebenfalls dank einer Leihmutter auf die Welt kam, machte die kleine Familie komplett. Jetzt teilte Andy einen niedlichen Schnappschuss seiner kleinen Tochter!

Auf seinem Instagram-Account gewährte der 54-Jährige seinen Fans Einblicke in die gemeinsame Zeit mit seiner Tochter: Auf der Momentaufnahme sieht man, wie die rund sechs Monate alte Lucy lächelt und ihren Papa mit großen Augen anschaut, während sie badet. Das süße Bild betitelte Andy mit "Lucy" und fügte zudem ein rotes Herz hinzu.

Die Fans schwärmen in den Kommentaren von Andys kleinen Tochter: "Sie ist einfach wunderschön! Deine beiden Kinder sind wundervoll – ihr drei seid einfach eine tolle Familie!", "Oh, Lucy sieht einfach aus wie Ben! Ich freue mich für dich und deine kleinen Wunder" oder "Das ist eins der süßesten Babys, die ich jemals gesehen habe", schrieben einige begeisterte User der Social-Media-Plattform.

Anzeige

Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seinen Kindern Benjamin und Lucy im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Andy Cohen im Mai 2022

Anzeige

Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seiner Tochter Lucy im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de