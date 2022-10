Alleinerziehender Vater: Ist Andy Cohen aktuell am Daten?

Andy Cohen (54) gibt ein Dating-Update! Nachdem der "Watch what happens live"-Moderator 2019 mithilfe einer Leihmutter zum ersten Mal Vater wurde, folgten drei Jahre später weitere freudige News: Andys Sohn Benjamin (3) wurde durch die Geburt der kleinen Lucy, die ebenfalls dank einer Leihmutter auf die Welt kam, zum großen Bruder. Doch obwohl der Produzent mit seiner kleinen Familie kaum glücklicher sein könnte, fehlt ihm weiterhin der richtige Partner an seiner Seite – jetzt verriet Andy, ob es aktuell jemanden in seinem Leben gibt!

Wie People jetzt berichtete, verriet Andy auf der BravoCon 2022 einige Details über sein Liebesleben. So interessierte es unter anderem einen Fan, ob der 54-Jährige aktuell in einer Beziehung ist: "Nein, aber Daddy braucht Hilfe", witzelte Andy daraufhin. "Jetzt bin ich auf der Suche. Ich bin auf Raya, ich bin auf Tinder – jetzt bin ich bereit loszulegen", fügte er hinzu.

Bereits im vergangenen Juni deutete Andy laut People an, wie schwer das Daten als alleinerziehender Vater ist: Er erklärte, dass das Thema Romantik als Single-Papa "viel Platz in meinem Kopf einnimmt, weil ich denke: 'Oh mein Gott, ich treffe mich nicht nur mit jemandem, sondern ich möchte, dass du irgendwann meine Kinder kennenlernst.'"

Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seinen Kindern Benjamin und Lucy im Juli 2022

Getty Images Andy Cohen im Dezember 2021

Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seiner Tochter Lucy im Oktober 2022

