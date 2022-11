Wirklich verheiratet? Eva Mendes nennt Ryan ihren Ehemann!

Haben sie sich tatsächlich getraut? Eva Mendes (48) und Ryan Gosling (42) sind seit über zehn Jahren ein echtes Traumpaar. 2014 wurden die beiden Schauspieler erstmals Eltern. Zwei Jahre später begrüßten sie abermals Nachwuchs. Über ihr Liebes- und auch Privatleben halten sie sich aber meist bedeckt. Doch in den vergangenen Tagen kamen Spekulationen auf, dass Eva und Ryan geheiratet haben könnten. Nun befeuerte die Beauty die Gerüchte!

In der Sendung "Today Australia" machte Eva nun diese Andeutung. "Alle sind fantastisch hier, alle heißen uns willkommen, es ist so schön. Mein Ehemann Ryan ist hier... und unsere Kinder", schwärmte die 48-Jährige in dem Interview. Sind sie und der "The Grey Man"-Star also tatsächlich nach über zehn Jahren Beziehung vor den Traualtar geschritten?

Nachdem Eva ihren Schatz "Ehemann" genannt hatte, lieferte sie allerdings keine weiteren Hinweise auf eine Heirat. Doch nach all den Jahren scheint sich die ehemalige "2 Fast & 2 Furious"-Darstellerin wohl an den Anblick ihres Partners gewöhnt zu haben. Denn während des Interviews wurde ein Bild von Ryan ohne T-Shirt eingeblendet – dazu scherzte Eva, dass er für sie "gewöhnlich" aussehe.

Anzeige

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Anzeige

Instagram / evamendes Eva Mendes, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Ryan Gosling bei der Premiere von "The Gray Man"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de