Tattoo flasht Fans: Hat Eva Mendes ihren Ryan geheiratet?

Eva Mendes (48) versetzt ihre Follower in Aufruhr! Die Schauspielerin geht seit mehr als zehn Jahren an der Seite ihres Kollegen Ryan Gosling (42) durchs Leben. 2014 und 2016 kamen die beiden Töchter des Paares zur Welt. Nur eins hatten Eva und Ryan bislang nicht – geheiratet! Im Netz zeigte die US-Amerikanerin jetzt ein neues Tattoo an ihrem Handgelenk, das für Furore sorgt: Haben Ryan und sie etwa heimlich Ja gesagt?

Auf Instagram teilte Eva nun nämlich ein Bild, auf dem sie entschlossen in die Kamera blickt. Dabei hält sie ihren Arm vors Gesicht und gibt so den Blick auf ihr Handgelenk frei – und auf eine neue Tätowierung: "de Gosling" steht dort in schnörkelloser Schrift, ein Namenszusatz, der bei Hispanics nach einer Hochzeit üblich ist. Kein Wunder, dass die Fans unter dem Post schier ausrasteten.

"Habt ihr etwa geheiratet?", fragte etwa eine begeisterte Userin. Andere kommentierten den Beitrag schlicht mit ein paar Herz-Emojis. Was Eva ihren Fans mit dem Schnappschuss mitteilen will, bleibt bislang allerdings ihr Geheimnis: Sie garnierte das Foto lediglich mit drei Emojis – zwei schwarze Herzchen und sich kreuzende Schwerter.

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, September 2012

Instagram / evamendes Eva Mendes, Schauspielerin

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

