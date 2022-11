"Zu hart für mich": Patrick Hufen steigt bei Promi BB aus!

Das war wohl zu viel für ihn. Am heutigen Abend wurde die zweite Folge von Promi Big Brother ausgestrahlt. Erst am Freitagabend zogen die letzten Kandidaten in die Container ein: Mit dabei waren unter anderem Katy Karrenbauer (59), Doreen Steinert (36) oder auch Patrick Hufen. Doch Letzterer schien sich auf dem Dachboden alles andere als wohlzufühlen: Patrick beschließt schon nach einem Tag, die Show zu verlassen!

Nur eine Übernachtung auf dem Dachboden war dem Versicherungsdetektiv offenbar genug. Nachdem er am Freitagabend live eingezogen war, packte er am Samstag schon wieder seine Sachen. "Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Situation unterschätzt. Ich spüre, dass ich mich nicht so entfalten kann, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich fühle mich einfach schlecht und dann kann ich auch nicht so sein, wie ich bin. 'Big Brother' ist definitiv zu hart für mich", teilte er mit.

Kurz darauf verabschiedete sich der 52-Jährige dann von den übrigen Kandidaten. Alle waren sichtlich schockiert von seinem plötzlichen Auszug und schlossen den TV-Star liebevoll in die Arme.

