Nach TV-Auftakt: Erster Promi-BB-Kandidat geht freiwillig!

Wer kam mit der Situation nicht zurecht? Gestern hat die neue Staffel von Promi Big Brother begonnen und die ersten Kandidaten sind in die Container gezogen: Dieses Jahr gibt es drei Bereiche – den Dachboden, die Garage und einen schicken Luxus-Bereich, von dem die meisten allerdings noch nichts wissen. Doch ein Teilnehmer hat es dort offenbar nicht ausgehalten: Der erste "Promi Big Brother"-Kandidat verlässt freiwillig die Show!

Das gab der Sender Sat.1 nun im Rahmen einer Pressemail vorab bekannt: Schon kurz nach dem Einzug hat ein Kandidat offenbar genug und geht freiwillig! Um wen es sich dabei handelt, erfahren die Zuschauer allerdings erst bei der Ausstrahlung der Show heute Abend. Die nächste Folge wird heute Abend um 23:35 Uhr laufen.

Schon in der Auftaktfolge wurden die Kandidaten auf die Probe gestellt: Auf dem Dachboden war es sehr kühl und die Schlafplätze begrenzt. Ebenso in der Garage – doch die Kandidaten in den jeweiligen Containern hofften auf den anderen Bereich. Nur Jay Khan (40) durfte einmal wechseln – und war überrascht, keinen Luxusbereich vorzufinden! "Ich bin schockiert, weil ich dachte, ich komme in einen richtig luxuriösen, schönen Bereich rein", rief er, als er in die Garage wechselte. Den Luxusbereich durfte bislang nur Rainer Gottwald genießen.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 19. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Der "Promi Big Brother"-Dachboden, Staffel 2022

SAT.1/Marc Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022

SAT.1/Marc Rehbeck Jay Khan, "Promi Big Brother"-Kandidat

