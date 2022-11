An Fan: Katharina Eisenblut verschenkt ihr Hochzeitskleid

Katharina Eisenblut (28) berührt ihre Fans mit einer besonderen Geste. Am 11. November heiratete die ehemalige DSDS-Kandidatin ihren Partner Niko Kronenbitter, mit dem sie ein Jahr verlobt war. Mit dabei war natürlich ihr erster gemeinsamer Sohn Emilio, den die 28-Jährige erst wenige Monate zuvor auf die Welt brachte. Katharina heiratete in einem weißen Dirdl – doch dieses möchte sie nicht behalten. Sie verlost es an einen Follower!

Auf Instagram postete Katharina ein Foto ihres Hochzeitskleides, schrieb dazu "Zu verschenken – Designer-Hochzeitsdirndl" und nannte die Bedingungen dafür, in den Lostopf geworfen zu werden. "Ich suche mir dann einen raus, der mein Kleid bekommt von dem Hochzeitsvideo/Foto", versprach die Sängerin.

Doch warum will Katharina die Erinnerung an ihren Hochzeitstag weggeben? "Ich liebe dieses Kleid und es ist wunderschön, aber ich denke, vielleicht gibt es jemanden da draußen, den das genauso glücklich machen wird wie mich", erklärte die einstige Castingshow-Kandidatin. Sie möchte einem Fan eine Freude bereiten und jemanden finden, der womöglich genauso wie sie in dem schönen Kleid heiraten möchte, meinte Katharina.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, ehemalige DSDS-Teilnehmerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut im November 2021

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im September 2021

