Anna Maria Damm wieder schwanger: So erfuhr es ihre Tochter

Anna Maria Damms (26) Tochter darf sich auf ein Geschwisterchen freuen – doch wie hat die Kleine davon erfahren? Vor wenigen Tagen teilte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wundervolle Nachrichten mit ihren Followern: Sie und ihr Partner Julian Gutjahr (26) erwarten ihr zweites Kind. Schon im Juli 2018 wurden die beiden zum ersten Mal Eltern und durften ihre Tochter Eliana willkommen heißen. Jetzt erzählte Anna Maria, wie sie der Vierjährigen von der Schwangerschaft erzählt haben!

In ihrem YouTube-Video filmte die 26-Jährige die Situation, in der sie Eliana die freudige Nachricht überbracht haben. Anna Maria schenkte ihr einen Pullover, auf dem "große Schwester" zu lesen ist. "Mama hat ein Baby im Bauch", erklärte Julian ihr zu dem Geschenk. Tatsächlich freute sich die Kleine total auf den Familienzuwachs – und verriet auch direkt, welches Geschlecht sie sich wünscht: Eliana würde gerne eine kleine Schwester bekommen. Was es letztendlich wird, wissen jedoch selbst die werdenden Zweifach-Eltern noch nicht.

Der Weg zur Schwangerschaft war für Anna Maria und Julian alles andere als einfach. Das Paar musste gleich zwei Fehlgeburten verschmerzen. Nach diesen Rückschlägen sei die Influencerin nun aber noch glücklicher, schon bald ein weiteres Baby im Arm halten zu dürfen.

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm, Influencer-Paar

Instagram / annamariadamm YouTuberin Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

Instagram / juliangutjahr Julian Gutjahr und Anna Maria Damm, Influencer

