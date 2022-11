Arne rechnete nicht mit Flirt-Erfolg bei "Bauer sucht Frau"!

Arne und Antje ziehen ein Fazit! Der Landwirt und die einstige Fußpflegerin haben sich bei Bauer sucht Frau kennen und lieben gelernt. Nach dem langsamen und fast schon schüchternen Start ihrer Hofwoche haben die beiden ordentlich Tempo aufgeholt: Nach nur wenigen Monaten Beziehung hat Antje ihre alte Bleibe und ihren Job aufgegeben, um zu Arne zu ziehen und ihn auf seinem Betrieb zu unterstützen. Dafür, dass alles so gekommen ist, sind sie sehr dankbar!

Gegenüber Promiflash betonte Arne, dass er sehr zufrieden damit sei, sich bei "Bauer sucht Frau" beworben zu haben. Schließlich hätte er Antje wahrscheinlich sonst nie kennengelernt – obwohl sie eigentlich nur 40 Kilometer von ihm entfernt gewohnt hatte. "Weil ich hier auf dem Hof von der Arbeit her relativ eingespannt bin und deshalb… ohne 'Bauer sucht Frau' hätten wir uns niemals getroffen und wären nie so glücklich geworden", erklärte der Milchbauer. Seine Liebste sieht das offenbar ähnlich: "Ich schließe mich an."

Arne hatte sich vor seiner Teilnahme an dem Kuppelformat viele Gedanken gemacht. "Natürlich hat man Angst, wenn man sich anmeldet: Wie wird das? Wie wird man dargestellt? Wer bewirbt sich? Aber im Nachhinein hat ja alles super geklappt", fasste der Niedersachse zusammen.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

Anzeige

RTL / Andreas Friese Arne und Antje, "Bauer sucht Frau"-Paar 2022

Anzeige

RTL Arne und Antje, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2022

Anzeige

RTL Arne und Antje bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

Wart ihr euch schon von Anfang an sicher, dass Antje Arnes Mrs. Right ist? Ja, das passte zwischen ihnen direkt! Nein, ich war zunächst skeptisch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de