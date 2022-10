Nach Fehlgeburt: Schwangere Lindsay Arnold ist hoffnungsvoll

Lindsay Arnold (28) scheint ihre Schwangerschaft ganz entspannt anzugehen. Am vergangenen Montag hatte die US-amerikanische Profitänzerin überglücklich verkündet, dass ihr Mann Samuel Lightner Cusick und sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Für die Eltern einer kleinen Tochter ein großes Glück, denn im August hatte die Beauty ihren Fans noch von ihrem Schwangerschaftsverlust erzählt. Sorgt sich die Mutter nicht, dass sie ihr Kind wieder verlieren könnte? Lindsay verriet, dass sie voll und ganz auf ihren Körper vertraut.

In einem Interview mit People sprach die 28-Jährige nun ganz offen über ihre Schwangerschaft und gab einige Einblicke in ihr Seelenleben. Der ehemalige Dancing with the Stars-Profi verriet, dass er wegen seiner Erfahrungen der vergangenen Monate zu Beginn etwas gezögert habe, sich zu freuen. Erst bei der ersten Ultraschalluntersuchung habe sich dies dann geändert. "Den Herzschlag des Babys zu hören und es zu sehen – es ist so ein surrealer Moment, dieses Leben zu sehen, das in einem heranwächst", schwärmte Lindsay.

Sie fuhr fort, dass sie über die Zeit gelernt habe, ihrem Körper und dem Timing zu vertrauen. "Ich fühle mich wirklich gut, bin sehr zufrieden und sehr zuversichtlich, dass mein Körper das tut, was er tun soll", berichtete Lindsay im Anschluss. Deswegen blicke sie auch positiv und zuversichtlich in die Zukunft.

