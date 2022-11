Nach Schlaganfall: Coupleontour-Ina darf erstmals nach Hause

Großer Meilenstein für Ina von Coupleontour! Seit ihrem Schlaganfall im vergangenen Sommer ist die TikTokerin im Krankenhaus und kämpft sich mithilfe verschiedener Behandlungen langsam zurück ins Leben. Immer an ihrer Seite sind dabei ihre Ehefrau Nessi und die kleine Tochter Olivia Rose, die sie täglich besuchen. Jetzt steht ein besonderes Ereignis für das Paar an: Ina darf zum ersten Mal für einen Tag nach Hause!

"Ina kommt wahrscheinlich am Sonntag das erste Mal tagsüber nach Hause und sie hat sich gewünscht, dass wir die Perücke das erste Mal probieren", berichtete Nessi auf Instagram. Deshalb werde sich die ganze Familie vereinen, um sie bestmöglich zu unterstützen. "Es ist natürlich sehr komisch, sich das erste Mal außerhalb des Krankenhauses so zu sehen – ich bin gespannt, wie das so wird", erzählte die Netz-Bekanntheit weiter. Dennoch freue sie sich natürlich sehr und sei sehr aufgeregt.

Zu Hause wolle Ina sich dann endlich mal wieder richtig zurechtmachen und sich schminken: "Sie [will] sich mal richtig hübsch fühlen [...] – weil das derzeit nicht der Fall ist, meinte sie." Zuletzt hatte Nessi schon Inas neue Perücke im Netz präsentiert, die ihr nach ihrem Haarverlust durch Operationen am Kopf dabei helfen soll, sich wieder wie sie selbst zu fühlen. "Ich finde die Farbe superschön und ich finde, [...] dass das sehr an Inas Haarfarbe dran ist", schwärmte die Influencerin von dem Haarteil.

Coupleontour

Coupleontour, 2019

Nessi von Coupleontour mit Inas Perücke, November 2022

