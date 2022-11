So sehen "Bauer sucht Frau"-Ulf und Annas Zukunftspläne aus

Ulf und Anna Lina werfen einen Blick in die Zukunft! Bei Bauer sucht Frau haben sich der Pferdewirt und die 28-Jährige gefunden. Die beiden verbindet nicht nur die Leidenschaft fürs Reiten, sondern auch in der Rollenverteilung sind sie sich einig. Ulf macht ungern den Haushalt und testete die Qualitäten seiner Hofdame auch in dieser Hinsicht – mit Erfolg! Nach den Dreharbeiten sind die beiden immer noch glücklich. Mit Promiflash sprachen Ulf und Anna nun über ihre gemeinsame Zukunft.

Im Gespräch mit Promiflash schwärmte das Paar von der gemeinsamen Zeit. "Wir planen unsere gemeinsame Zukunft und machen einen Schritt nach dem nächsten", erzählten die Turteltauben. Dabei wollen sie aber nichts überstürzen. "Der Plan ist, dass Anna Lina irgendwann auf den Hof zieht", berichtete Ulf. Doch auch jetzt läuft es bereits bestens: "Wir sehen uns mehrmals in der Woche und bekommen alles unter einen Hut."

Ihre Teilnahme bereuen die beiden somit keineswegs. "Wir sind froh, dass wir uns über 'Bauer sucht Frau' kennengelernt haben. Wir können jedem nur empfehlen, mutig zu sein und sich zu bewerben!", betonten Ulf und Anna. Auch den anderen Paaren der Staffel wünschen sie "alles Glück der Welt."

RTL / Andreas Friese Anna Lina und Ulf mit Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"

RTL Ulf und Anna Lina bei "Bauer sucht Frau"

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidat Ulf und Hofdame Anna Lina

